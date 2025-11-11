Accademia Italiana della Cucina: consegna dei premi annuali

La Delegazione AIC Pescara Aternum, il 4 dicembre p.v., consegnerà premi alle migliori aziende commerciali, artigianali o a persone fisiche che producono, trasformano o commercializzano alimenti che rispondono a requisiti rispettosi della tradizionalità e localizzazione nel territorio di competenza abruzzese.
I premi, che annualmente vengono assegnati, sono indicati dal Delegato Dott. Giuseppe Di Giovacchino previo assenso della Consulta della Delegazione.
Soggetti dei premi devono essere imprenditori che non appartengono all’Associazione, ma che ne perseguano gli obiettivi istituzionali.
I Premi da conferire sono:
- Premio “Massimo Alberini” - Azienda-liquorificio artigianale Santo Spirito, di Pescara, che da tempo offre alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio.
- Premio “Giovanni Nuvoletti” - Beatrice Tortora, agricoltrice di Abbateggio, per aver contribuito, in modo significativo, alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale regionale, salvaguardando la biodiversità mediante la custodia di antichi cereali, come il farro.
- Premio “Dino Villani” - Caseificio Voltigno, di Rosciano, per il prodotto artigianale “Pecorino scorza nera”, di comprovata tipicità locale e con una tradizione da mantenere e tutelare.
La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio del 4 dicembre, ore 16, presso la Camera di Commercio di Pescara in via Conte di Ruvo. Saranno presenti il Presidente della CCIAA, dott. Strever, rappresentanti politici e amministratori pubblici.