Festa delle cantine a Castrum Petrae: a San Valentino si rinnova la tradizione

Il centro storico di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe) si prepara ad accogliere l’edizione 2025 della “Festa delle cantine a Castrum Petrae”, evento ormai storico nel panorama abruzzese delle ricorrenze autunnali in onore di Bacco. Sabato 15 (dalle 18 alle 2) e domenica 16 novembre (dalle 12 alle 22), nelle cantine disseminate lungo le “rue” del borgo antico, si potranno assaggiare piatti tipici della tradizione abruzzese: polenta, pallotte cacio e ove, castagne, sagne e ceci, zuppe rustiche, salsicce, spezzatino, pizze fritte, panini con pancetta, il tutto accompagnato da fiumi di vino rosso Montepulciano.

Saranno 7 i punti cibo disseminati lungo un percorso enogastronomico che attraversa tutto il paese, da piazza Duomo al Castello, fino al Museo dei Fossili e delle Ambre. Cibo, vino, ma anche tanta musica e animazione. La festa, una delle più longeve d’Abruzzo (quest’anno taglia lo storico traguardo dei 26 anni) propone per la serata di sabato, la cena all’interno delle antiche cantine del centro storico, accompagnata dal dj set in piazza Duomo (a partire dalle 23).

Domenica 16, invece, si inizia alle 12 con il mercatino dell’artigianato locale e il pranzo nei tanti punti cibo disseminati nel borgo. Poi ancora, intrattenimento per i più piccoli, con giochi, spettacoli pirotecnici e una libreria itinerante, sempre in piazza Duomo. Nei giorni della festa, inoltre, sarà possibile visitare il Museo dei Fossili e delle Ambre, e proprio nel cortile del museo, degustare spaghetti aglio, olio e peperoncino e l’immancabile vin brulé preparato al momento. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e le associazioni locali.