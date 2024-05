"Un caffè con Pescara News": intervista a Mattia Giansante

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, alla Caffetteria Silvan, Mattia Giansante, candidato al consiglio comunale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Giansante, 38 anni, corre per palazzo di città nelle file di Fratelli d'Italia.



Con lui abbiamo parlato delle opportunità che potranno derivare dalla nascita della Grande Pescara, ma anche di quanto sia fondamentale avere un efficiente sistema di mobilità e trasporti pubblici, senza contare l'importanza del turismo e della ricettività. In ultimo, Giansante dà un giudizio sull'operato della giunta uscente, guidata da Carlo Masci.

