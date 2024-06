"Un caffè con Pescara News": intervista a Carlo Masci

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, al White Bakery di piazza Sacro Cuore, il sindaco Carlo Masci, che si candida per il secondo mandato alle comunali dell'8 e 9 giugno 2024. Masci, 65 anni, corre nuovamente per palazzo di città nelle file del centrodestra. Inevitabile tracciare con lui un bilancio di questi anni, che lo hanno visto alla guida di Pescara dal 10 giugno 2019.

Tra i risultati conseguiti dall'amministrazione Masci c'è la riqualificazione della stessa piazza Sacro Cuore, appena inaugurata con nuovi alberi e una nuova pavimentazione, senza contare il destino dell'area di risulta, la conferma della Bandiera Blu e il restyling di piazza Salotto. A tale proposito, parlando del Big Piano, non manca un commosso ricordo del suo inventore, l'artista Remo Saraceni, scomparso in America nelle scorse ore.

