I Nomadi in concerto a Montesilvano per sostenere D'Addazio

Stasera alle ore 21.30 si terrà il concerto dei Nomadi, in Piazza Quattrocchi, davanti a palazzo Baldoni, per sostenere la candidatura a sindaco di Fabrizio D'Addazio. Un evento organizzato dallo stesso D'Addazio per celebrare e cantare insieme ad una delle band più amate da intere generazioni.

"Questo concerto è più di una semplice serata di intrattenimento, sarà una serata di musica e amicizia. Abbiamo notato, girando per i quartieri con il comitato mobile, che c'è una volontà dei cittadini di stare insieme", ha dichiarato D'Addazio nel presentare il live, molto atteso, dei Nomadi.

"Ho scelto questa piazza per un concerto così importante, per ricordare che gli eventi si devono organizzare in tutta la città, in ogni quartiere, specialmente in estate, si possono ospitare manifestazioni, con musica, luci, gente, vita", aggiunge D'Addazio. E' questo, d'altronde, un tema a cui tiene particolarmente il candidato sindaco civico.