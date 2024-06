"Un caffè con Pescara News": intervista a Fabiana Tenerelli

Con lei abbiamo parlato soprattutto della querelle che da anni contrappone l'amministrazione Masci ai residenti e ai negozianti di viale Marconi. Una strada dove Tenerelli gestisce una storica attività commerciale, oltre a essere scesa in campo in prima persona come presidente del comitato “Salviamo viale Marconi”. Non manca una considerazione su quella che è, per lo schieramento di centrosinistra, la sua idea di città.