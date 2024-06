Niente energia elettrica in via Aldo Moro a Montesilvano, ecco quando

La società e-distribuzione informa che venerdì 7 giugno, in alcune zone di Montesilvano, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti che alimentano le forniture situate agli indirizzi di seguito indicati:

IT001E68695659 - Via ALDO MORO, dalle ore 9 alle ore 15 - Contatore ubicato su marciapiede all’esterno dello stabilimento Il Brigantino

IT001E68555608 - Via ALDO MORO - dalle ore 9 alle ore 15 - Croce Rossa estate

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita pertanto a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente numero verde 803500.