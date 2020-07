Il cantautore Andrea Pimpini annuncia il suo tour online!

E’ uscito da poco il nuovo singolo estivo di Andrea Pimpini: “Come un fiore guarda il sole”

La canzone, pubblicata da Level Music, è disponibile su tutti gli store digitali: https://levelmusic.lnk.to/ComeUnFioreGuardaIlSole

TheGameTV, agenzia di promozione musicale, e Andrea Pimpini, per ovviare all’annullamento di tutti gli eventi live, hanno ideato un “Online Tour 2020-2021”

Per due anni Andrea sarà ospite su pagine facebook, instagram e siti web di radio, magazine e festival musicali. Nelle date indicate su Eventbrite e Facebook, Andrea canterà direttamente da casa canzoni originali e cover

Spiega Andrea: “Purtroppo è ancora presto per poter tornare a organizzare concerti. I locali si rifiutano per la troppa responsabilità. Con TheGameTV perciò non ci siamo persi d’animo e abbiamo pensato a un tour online. Non si può suonare dal vivo? Suonerò sulle pagine social dei Festival, delle radio e dei web magazine.”

