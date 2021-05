Presentata la 49° edizione del Pescara Jazz

Presentata stamane la 49° edizione del Pescara Jazz, il più grande evento musicale della città adriatica. L'Emp (Ente manifestazioni pescaresi) ha allestito un cartellone con tutti gli eventi del Pescara Jazz che prenderà parte dall'8 al 30 luglio.

Il primo giorno, giovedì 8 luglio, il Pescara Jazz si aprirà al Porto Turistico con lo spettacolo "Verdi &Puccini in Jazz", presieduti da Cinzia Tedesco (voce), Stefano Sabatini al piano, Luca Pirozzi al contrabbasso, Tino Traccana sassofoni e Pietro Iodice alla batteria.

Successivamente toccherà alla "Modalità Trio" composta da Nico Gori al clarinetto, Massimo Morriconi al contrabbasso e basso elettronico per concludere con Ellade Bandini alla batteria.

Venerdì 9 luglio, sempre al Porto Turistico, si esibirà “Christian Mascetta Trio”, composto da appunto da Christian Mascetta alla batteria, Pietro Pancella al contrabbasso e Michele Santoleri alla chitarra.

Per la prima volta in assoluto si esibirà al Pescara Jazz anche Enrico Rava Fred Hersch Duo.

Sabato 10 luglio, sempre al Porto Turistico, toccherà a Marco Fumo (piano) per poi passare a Fabrizio Bosso Quartet composto da Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria).

Domenica 11 luglio, si esibirà Carlo Morena (piano) e “D’Andrea/Douglas 5TET” composta da: Franco D’Andrea (piano), Dave Douglas (tromba), Federica Michisanti (contrabbasso) e Dan Weiss (batteria).

Lunedì 12 luglio, ultimo giorno al Porto Turistico scenderanno sul palco i Colours Jazz Orchestra, meets Chico Pinheiro presieduto dal direttore Massimo Morganti.

Il Pescara Jazz ripartirà giovedì 15 luglio ma questa volta si sposterà al Teatro D’Annunzio. Per la prima volta in assoluta si esibirà Gino Paoli meets Funk Off mentre il giorno successivo, venerdì 16 luglio, toccheranno a Kenny Barron Quartet featuring Jonathan Blake.

Sabato 17 luglio si esibiranno Medit Orchesta feat Serena Brancale (voce), Luca Aquino (tromba), Angelo Valori sarà il direttore e Danilo Rea al piano.

Domenica 18 luglio si esibiranno Gonzalo Rubalcaba &Aymée Nuvila Band con “Viento y tiempo”. La manifestazione si fermerà per qualche giorno e riprenderà venerdì 23 luglio con Pj FLA 21 “Musica Parole e altre cose” e si chiuderà il 30 luglio con la presenza di Vinicio Caposella “La Bestiale Commedia”.