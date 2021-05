Il 2 giugno Biciclettata e Pattinata Adriatica

La decima edizione della Biciclettata & Pattinata Adriatica si svolgerà il 2 giugno 2021 lungo il percorso della nascente Ciclovia Adriatica

Si potrà partire dunque da tutte le località comprese nell'itinerario: da sud ad iniziare da Francavilla al mare e da nord da Martinsicuro per raggiungere la Torre di Cerrano di Pineto.



All'arrivo, previsto alle 12:30, ci sarà l'inaugurazione della pista ciclabile nei pressi della Torre di Cerrano ad opera del Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, uno dei comuni abruzzesi della rete dei Comuni Ciclabili di FIAB.



Parteciperanno adulti e bambini percorrendo l'itinerario sia in bici che con i pattini a rotelle, rinnovando così la ormai consolidata tradizione collaborativa di FIAB con Pescara Pattini.

Si potrà partire da tutti i comuni lungo la costa organizzandosi in piccoli gruppi e osservando tutte le prescrizioni anti-Covid, dal distanziamento all'uso della mascherina. Si avrà la possibilità di usufruire di visite guidate alla Torre di Cerrano.



La partenza da Pescara è stabilita dalla Nave di Cascella in Piazza Primo Maggio dove dalle ore 9:00 ci sarà un punto di contatto con gli organizzatori locali di FIAB Pescarabici.



Alle ore 11:00 abbiamo invitato ad un incontro pubblico presso il ponte sul fiume Piomba, già costruito e che attende di essere collegato al nuovo ponte sul Saline, i sindaci dei tre comuni: Ottavio De Martinis di Montesilvano, Matteo Perazzetti di Città Sant'Angelo, Andrea Scordella di Silvi unitamente al Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura per ascoltare le prospettive della mobilità ciclistica locale e turistica nel tratto di costa del Nord Pescarese.