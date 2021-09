Pescara, De Gregori incanta lo "Stadio del Mare"

Grandissimo successo per il concerto di Francesco De Gregori, svoltosi ieri sera presso lo "Stadio Del Mare" dietro la Nave di Cascella in merito al Festival dannunziano che si sta svolgendo in questa settimana. Iniziato intorno alle 21:30, il cantautore romano prima è salito sul palco da solo, intonando 3 canzoni accompagnate da chitarra e voce, raccontanto anedotti di quando era ragazzo, poi è salita la band e da lì le celebri canzoni dell'artista: da "La Donna cannone" a "Generale", passando per "La leva calcistica del 68'", "La storia siamo Noi" e tante altre.

Al concerto erano presenti anche il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore al Turismo Cremonese, il Presidente del Consiglio Regionale Sospiri, Il Vice Presidente del Consiglio Pettinari ed il Governatore Marsilio. Queste le parole del Primo Ciitadino Masci su Facebook: