Battuta la Carrarese, il Pescara incassa la seconda vittoria consecutiva

Il Pescara batte anche la Carrarese ed è a punteggio pieno, dopo sole due giornate di campionato, primi in classifica a 6 punti. Allo stadio Dei Marmi i biancazzurri di Auteri battono 1-2 la squadra Antonio Di Natale.

Dopo 3 minuti di gioco la prima occasione è per i padroni di casa con FIgoli che colpisce la traversa ma a passare in vantaggio sono gli ospiti: all'11' calcio di punizione battuto da Pompetti, pallone in area di rigore con la traversa colpita da Frascatore, De Marchi recupera e batte Vettorel: 0-1.

La Carrarese non ci sta e al 35' pareggia i conti con un tiro dai 20 metri di Battistella. Il primo tempo termina 1-1 e nella ripresa Auteri opta 3 cambi: fuori De Marchi, D'Ursi e Clemenza, dentro Bocic, Raudi e Galano. Al 56' Bocic esce per infortunio ed entra Ferrari.

Al 64' l'arbitro Perenzoni di Rovereto concede un calcio di rigore ai biancazzurri a cuasa di un tocco di mano del difensore Rota su cross di Zappella. Dal dischetto va Pompetti che calcia alla sinistra di Roverel, l'estremo portiere di casa ipnotizza la conclusione del centrocampista. Al 79' la squadra ospite passa in vantaggio: cross di Pompetti in area di rigore per Memushaj che tutto solo colpisce di testa depositando il pallone all'incrocio del secondo palo: 1-2.

All'87' il Delfino resta in 10 uomini a causa della doppia ammonizione di Nzita ma dopo 4 minuti di recupero l'arbitro pone fine alla partita: il Pescara vince sulla Carrarese per 1-2 e domenica prossima ospiterà all'Adriatico la Vis Pesaro, reduce dal pareggio interno (2-2) contro il Pontedera.

TABELLINO

CARRARESE-PESCARA 1-2

MARCATORI: 11' De Marchi (P), 35' Battistella (C), 79' Memushaj (P)

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Marino, Grassini, Rota, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Bramante (45’ s.t Emerge), Doumbia (56’Infantino), D’Auria (56’ Galligani); All. Di Natale

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Drudi, Cancellotti, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza (45’s.t Bocic (56’Ferrari)), De Marchi (45’s.t Raudi), D’Ursi (45 s.t Galano); All. Auteri

AMMONITI: Cancellotti, Frascatore, Nzita (P); Emerge (C)

ESPULSI: Nzita (P)

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI: Montagnani di Bolzano e Regattieri di Finale Emilia

IV UOMO: Gauzolino della sezione di Torino