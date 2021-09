Jovanotti ricorda il Jova Beach Party di Montesilvano

Esattamente oggi, 7 settembre di due anni fa, si svolge il "Jova Beach Party" a Montesilvano, il concerto sulla spiaggia di Lorenzo Jovanotti. Inizalmente il cocnerto di Jovanotti doveva svolgersi a Vasto ma a causa di problemi legati alla sicurezza si decise di spostarlo nella provincia pescarese.

Il cantante toscano ha voluto ricordare questo evento attraverso un post su Instagram, annunciando che nel 2022 la sua squadra sta lavorando ad un nuovo progetto che potrebbe partire la prossima estate, ma tutto dipenderà dalla pandemia Covid-19. Queste le parole del cantautore:

"Due anni fa oggi, il 7 settembre 2019, eravamo sulla spiaggia di Montesilavno con il Jova Beach Party. Riguardare queste foto mi fa solo venire voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo e amiamo fare. Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l'estate 2022 e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come ospiti amici italiani e internazionali a condividere l'esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci. Nel frattempo riguardando queste foto è una pratica che mi rafforza il desiderio di ritrovarci presto!"