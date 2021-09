A Frascaro di Firenze la direzione di Pescara-Vis Pesaro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono stati designati gli arbitri per la terza giornata del girone B di Serie C. Il Pescara, primo in classifica a punteggio pieno a 6 punti grazie alla vittoria esterna di Carrara (1-2), affronterà domenica 12 settembre (ore 17:30 all'Adriatico) la Vis Pesaro, reduce dal pareggio interno contro il Pontedera (2-2).

L'arbitro sarà Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato da Di Maio di Molfetta e Cleopazzo della sezione di Lecce, mentre il IV Uomo sarà Tomasi, anch'egli di Lecce. Le altre designazioni:

GROSSETO-ANCONA MATELICA (sabato 11 settembre ore 17:30)

Calzavara della sezione di Varese

ASSISTENTI: Minafra-Sicurello

IV UOMO: Gavini

FERMANA-MONTEVARCHI (domenica 12 settembre ore 14:30)

Zamagni della sezione di Cesena

ASSISTENTI: Conti-Ravera

IV UOMO: Grassi

CESENA-IMOLESE (domenica 12 settembre ore 17:30)

Luvosin della sezione di Padova

ASSISTENTI: Tempestilli-Tchato

IV UOMO: Emmanuele

PESCARA-VIS PESARO (domenica 12 settembre ore 17:30)

Frascaro della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Di Maio-Cleopazzo

IV UOMO: Tomasi

MODENA-TERAMO (domenica 12 settembre ore 17:30)

Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

ASSISTENTI: Valente-Spataru

IV UOMO: Luongo

OLBIA-VITERBESE (domenica 12 settembre ore 17:30)

Diop della sezione di Treviglio

ASSISTENTI: Laghezza-Sprezzola

IV UOMO: Rizzello

PONTEDERA-PISTOIESE (domenica 12 settembre ore 17:30)

Perri della sezione di Roma1

ASSISTENTI: Barcherini-Cadirola

IV UOMO: Tesi

REGGIANA-GUBBIO (domenica 12 settembre ore 17:30)

Giaccaglia della sezione di Jesi

ASSISTENTI: Cipolletta-Pizzoni

IV UOMO: Pistarelli

SIENA-CARRARESE (domenica 12 settembre ore 17:30)

Zanotti della sezione di Rimini

ASSISTENTI: Brumozzi-Chichi

IV UOMO: Picardi

VIRTUS ENTELLA-LUCCHESE (domenica 12 settembre ore 17:30)

Marotta della sezione di Sapri

ASSISTENTI: Cortese-Ferrari

IV UOMO: Monaldi