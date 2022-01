Radio Date: In radio il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Pimpini

Oggi, su YouTube, è uscito il videoclip ufficiale di “That Memory”: https://www.youtube.com/watch?v=DvU9_stvYLo

Il brano è il secondo estratto dell’album, “I’ll Stay by the Window”, uscito lo scorso 24 Dicembre: https://onerpm.link/801529113621

Racconta Andrea: “That Memory è una canzone che ho scritto per ricordare un viaggio che ho fatto in Islanda. Una vacanza che resterà impressa per sempre nei miei ricordi e ora, grazie a questa canzone, anche sul web. Il videoclip è un video-racconto del viaggio e quindi della canzone”.

La canzone, da oggi, entra in rotazione radiofonica. All’estero sono già molte le radio che hanno iniziato a trasmettere la canzone. Un trend positivo che segue il successo riscosso nel 2021: Billboard, infatti, l’hanno scorso ha inserito al vertice di una delle sue classifiche, Andrea Pimpini per i suoi contenuti musicali.

“La scelta di pubblicare brani in lingua inglese nasce anche da questa constatazione. Il mercato italiano non ha mai veramente accolto le mie canzoni; il mercato internazionale, invece, mi ha subito dato tanta fiducia.”

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Nel mese di Dicembre del 2018, Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 Dicembre esce il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”