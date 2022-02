"Non è l'inferno" di Emma Marrone cantata dal cantautore pescarese Andrea Pimpini

Il cantautore, originario di Pescara, Andrea Pimpini, a sorpresa, ha pubblica una sua versione del brano "Non è l'inferno" di Emma Marrone. La canzone vinse il Festival di Sanremo nel 2012 e fu scritta, per Emma, da Kekko Silvestre, cantante e leader dei Modà.

Emma Marrone, questa sera, si esibirà sul palco di Sanremo con "Ogni volta è così".

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media.

Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 Dicembre esce il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone.

Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 Dicembre esce il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”