Covid, in Abruzzo 2.601 nuovi casi e 7 decessi

Altri 2.601 nuovi casi di Covid-19 registrati quest'oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, in Abruzzo. Dei nuovi positivi rintracciati, 1429 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Purtroppo si registrano anche le vittime, ovvero 7 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 residenti fuori regione Teramo e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl).

Il tasso di positività è pari al 9,63%. I guariti dal virus sono 852 mentre i pazienti ricoverati in area medica 454 (+4 rispetto a ieri) e 35 in terapia intensiva.

Nelle utlime 24 ore sono stati effettuati 7.829 tamponi molecolari e 19.159 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 47.054 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+621 rispetto a ieri), 60.758 in provincia di Chieti (+739), 52.867 in provincia di Pescara (+622), 54.844 in provincia di Teramo (+525), 2.833 fuori regione (+32) e 3282 (+54) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.