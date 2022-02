L'Assessore Quaresimale ospite questa sera di Casa Sanremo

L'Assessore regionale Pietro Quaresimale questa sera sarà ospite di Casa Sanremo in occasione di un evento dedicato all'Abruzzo.

Nel programma è prevista l'esibizione degli otto finalisti del "Premio Pigro" che rende omaggio a Ivan Graziani. Il premio nasce come rassegna di artisti che intrpretano e rielaborano le canzoni del chitarrista teramano e come concorso per nuovi talenti. Durante la serata sarà trasmesso un video promozionale sulla nestra Regione.