Il Presidente della Provincia De Martinis visita l'Istituto Tito Acerbo di Pescara

La campagna di ricognizione degli istituti scolastici del territorio pescarese che sta effettuando il presidente della provincia, Ottavio De Martinis, ha fatto tappa all'Istituto Tecnico "Tito Acerbo" di Pescara, la scuola superiore più antica dell'intera provincia. Un grande passato, dunque, ma anche un grande futuro con un nuovo progetto pronto a decollare. Infatti durante la visita al preside Carlo Di Michele, condotta insieme al dirigente tecnico Marco Scorrano e al funzionario della Provincia Alessandra Berardi, si è palesata la necessità di realizzare una nuova palestra nell'importante area esterna dell'istituto.

Il presidente ha potuto ravvisare una totale condivisione di idee tra le esigenze della scuola e le opportunità della Provincia di Pescara, nell'ambito del PNRR. E questo obiettivo dovrebbe concretizzarsi proprio in occasione del centenario della scuola.

Il progetto acquisisce ulteriore valore se si considera che tale struttura sarà utilizzabile per attività sportive sia in orari scolastici che in quelli extrascolastici, peraltro in una zona centrale della città di Pescara.