Raddoppio Roma-Pescara, la Consigliera Stella interpella la giunta

“Il raddoppio della asse ferroviario Pescara-Roma è senza dubbio un’opera strategica e di fondamentale importanza per la nostra Regione, ma credo sia fondamentale ascoltare i territori per arrivare a soluzioni meno impattanti con il tessuto urbano, scongiurando l’abbattimento di numerose abitazioni private e non solo”.

Interviene così la Consigliera del M5S, Barbara Stella, sul tema del raddoppio ferroviario Roma-Pescara che da un pò di giorni infiamma gli animi delle comunità locali interessate dall’opera e che ha visto la nascita di diversi comitati cittadini. E prosegue:

“La regione Abruzzo nel corso del 2020 ha partecipato attivamente ad un gruppo di lavoro insieme a Rfi S.p.a., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, per il potenziamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara. Mi chiedo se effettivamente in quella occasione la nostra regione abbia coivolto i Comuni interessati dall’opera e se eventualmente si siano valutate realmente tutte le alternative possibili per scongiurare un massivo abbattimento di fabbricati e di rimesse. Nel gruppo di lavoro la nostra regione avrebbe potuto manifestare le perplessità che oggi tanti cittadini e Sindaci rappresentano e magari studiare prima un percorso alternativo che non andasse ad impattare con il tessuto urbano in modo così preponderante o al limite porre delle condizioni per la realizzazione dell’opera”.

Conclude la pentastellata: