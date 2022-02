Covid, altri 2.756 nuovi casi ed un solo decesso

Oggi, giovedì 3 febbraio 2022, si registrano in Abruzzo 2.756 nuovi casi di Covid-19. In provincia di Chieti si registra il decesso di un uomo di 67 anni. i guariti, rispetto a eri, sono 1.485 mentre i ricoverati in area medica sono 478 pazienti (+44 rispetto a ieri) e 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Gli altri 117.931 (+1225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7281 tamponi molecolari e 19816 test antigenici. Il tasso di positività, rispetto a ieri, sale al 10,17%.

Del totale dei casi positivi, 47.685 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+631 rispetto a ieri), 61.563 in provincia di Chieti (+805), 53.438 in provincia di Pescara (+571), 55.511 in provincia di Teramo (+667), 2.864 fuori regione (+31) e 3328 (+46) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.