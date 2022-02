Riapertura delle discoteche, Padovano: "Pronti a ripartire in sicurezza"

"Le discoteche sono l'emblema delle attività più martoriate dal Covid e soprattutto dai provvedimenti varati dal Governo spesso incomprensibili che hanno di fatto messo in ginocchio l'intero settore dell'intrattenimento. Misure restrittive che valevano solo per le regolari attività d'impresa mentre proliferavano attività abusive senza nessun controllo. Fino ad arrivare al ballo sul palco di Sanremo che per gli imprenditori dell'intrattenimento è stato vissuto come l'ennesima beffa".