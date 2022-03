| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Approda domani a Pescara, per la prima volta, l'ultimo film del regista abruzzese, Davide Cavuti: UN MARZIANO DI NOME ENNIO.

Come lascia intendere fin da subito il titolo, la pellicola si ispira alla vita del grande scrittore pescarese Ennio Flaiano, troppo spesso ricordato all'ombra del grande Federico Fellini, ma capace, al contrario, di risplendere in una propria luce e dimensione, le stesse che questo film gli restituiscono, anche grazie alla splendida interpretazione di Massimo Dapporto, che ne ha vestito i panni.

Fra gli altri illustri interpreti ricordiamo Michele Placido, nei panni di Vittorio De Sica, Mariano Rigillo (Fellini), Debora Caprioglio, Pino Ammendola e Lino Guanciale.

La proiezione avrà inizio alle ore 18 di domenica 6 marzo 2022, presso il Teatro Massimo di Pescara in via Caduta del Forte, con ingresso gratuito e fino a riempimento dei posti disponibili, in base alle attuali restrizioni da Covid-19. Saranno presenti, oltre al regista, anche alcuni interpreti.

Di seguito il trailer ufficiale: