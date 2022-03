Promozione, Pianella-Silvi 3-0 nel segno di bomber Di Muzio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un risultato rotondo e importante che sa di terzo posto in classifica (in compagnia del Mutignano): il Pianella sconfigge 3 a 0 il Silvi sul campo di Spoltore.

Una partita che sottolinea la super stagione del bomber Manuel Di Muzio ancora sugli scudi con una doppietta nella ripresa; prima di lui Vaccaro ha siglato il gol del vantaggio.

Mister Marco Coppa è orgoglioso dei suoi ragazzi: “Sono fortunato ad allenare una squadra così: è loro il merito delle prestazioni e dei risultati nonostante ci si allena in condizioni proibitive tra campetti, fango e parcheggi. Hanno grandi abilità in campo e una grande umanità nell’essere squadra. Parlando della partita – prosegue mister Coppa – abbiamo approcciato e condotto benissimo la gara; di fronte avevamo una squadra forte in difficoltà ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e portare a casa i tre punti”.

Prossima gara domenica 13 contro Fater Angelini Abruzzo allo stadio R. Febo - Ex Gesuiti (via Maestri Del Lavoro, Pescara).