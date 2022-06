Da Teo Teocoli ad Arisa, Montesilvano si prepara per l'estate

Ferragosto con Teo Teocoli, i concerti di Arisa, Ron, Nada, Gemelli DiVersi e Shade. Attesi ritorni come il Sunset Experience Festival e il Cerasuolo a Mare e spazio ai talenti locali, ma anche arte, cultura, intrattenimento per i più piccoli. Un cartellone fitto di appuntamenti e molto variegato, pensato per accontentare tutte le fasce d'età, quello presentato questa mattina in Sala Consiliare al Comune di Montesilvano.

A illustrarlo: il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore alle Manifestazioni ed Eventi Deborah Comardi, l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Alessandro Pompei, il consigliere con delega al Pala Dean Martin Adriano Tocco. Presente anche il comandante della Polizia Municipale Nicolino Casale. Il cartellone degli eventi estivi si inserisce in un cartellone più ampio, che comprende anche gli eventi sportivi e giovanili, nonché gli appuntamenti ospitati al Pala Dean Martin.

Tutti i concerti e gli eventi sono a ingresso libero. Gratuito, quasi interamente, anche il resto degli appuntamenti. Si conferma il coinvolgimento delle realtà locali. Dal 1° luglio fino alla fine di agosto, la città sarà animata ogni sera in diverse aree. Numerose le location interessate: il lungomare, l'area del Jova Beach, il Teatro del Mare, il pontile di viale Europa, Largo Venezuela, il Parco Le Vele, il Pala Dean Martin, Parco Giovanni Paolo II, Parco Guy Moll, Corso Umberto, Corso Strasburgo, via Abruzzo, via Sele, via Maresca, Montesilvano Colle.

Si parte il 17 giugno con una tre giorni ospitata nell'area esterna del Pala Dean Martin: il Tiello Stretto Street Food. Gli appuntamenti con il Sunset Experience Festival partiranno il 26 giugno con i Frank & Cantina Band; il 24 luglio sarà la volta dei Gemelli DiVersi. Parco Le Vele ospiterà le serate dedicate al ballo. Tornano le passeggiate al Colle, con visita guidata gratuita. Ci sarà spazio per la cultura con il Festival Letterario "Oltre le Parole" in Largo Venezuela e per l'arte sotto le stelle. Torna la serata dedicata al commercio in Corso Umberto "White Wine Shopping" il 20 luglio, con negozi aperti dalle 20 alle 24.

Tra i nomi di rilievo nazionale ci sono quello di Teo Teocoli, che divertirà montesilvanesi e turisti a Ferragosto al Teatro del Mare. Stessa location per i concerti di Nada con Maurizio Di Fulvio il 15 luglio, Ron ed Ensemble Synphony Orchestra il 22 luglio, Shade il 6 agosto, Arisa il 19 agosto. "Presentiamo un cartellone importante, molto variegato, in grado di soddisfare tutti i gusti e di accontentare tutte le fasce d'età" commenta il sindaco Ottavio De Martinis. "Ci saranno artisti di caratura nazionale, ma anche molti artisti locali che vogliamo valorizzare. Abbiamo voluto riprendere un percorso lasciato nel 2019, che fu una stagione davvero da ricordare, conclusa con il concerto di Jovanotti. Regaleremo momenti di svago, ma anche di promozione del territorio".

"Avremo grandi nomi e tanti appuntamenti che impreziosiranno la nostra estate. Anche quest'anno ci saranno eventi tutte le sere e in diverse aree della città" spiega l'assessore Deborah Comardi. "Gli eventi sono davvero numerosi e sono quasi tutti gratuiti. Siamo convinti che questa sia una scelta vincente".

Soddisfatto anche l'assessore Alessandro Pompei: "L'estate sarà scandita anche da numerosi eventi sportivi. Si è da poco concluso il Triathlon che ha portato a Montesilvano migliaia di presenze. Numerosi anche gli appuntamenti pensati per i più giovani". Per il consigliere Adriano Tocco il cartellone ben "rispecchia la vocazione turistica della città. È davvero un mix vincente". Dal 30 giugno torna sulla riviera, tutte le sere, l'isola pedonale, fino alla fine di agosto.