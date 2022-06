Giornata Mondiale della Donazione del Sangue: gli orari dei Centri di Pescara, Penne e Popoli

Il 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Donatore del Sangue (World Blood Donor Day), istitutiva dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Donare il sangue e gli emocomponenti è importante anche nel periodo estivo: le necessità di sangue sono infatti aumentate per l’incremento di attività nelle sale operatorie. Ogni giorno molte persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere.

La dr.ssa Patrizia Accorsi, Direttrice del Centro Trasfusionale, torna ad invitare i donatori e i cittadini a compiere questo importante gesto e “a donare il sangue in piena fiducia delle nostre strutture trasfusionali, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza per i donatori e per i pazienti”.

Ecco gli orari del Centro Trasfusionale (Palazzina Poliambulatori) di Pescara aperto nei seguenti giorni:

È necessaria la prenotazione ai numeri FIDAS: 085298244, 08527790, 085292293, tramite Whatsapp: 3355925150, oppure chiamando l’Unità di raccolta AVIS Pescara: 0852934219. Di seguito gli orari e i numeri di telefono del Centro Trasfusionale di Penne e di Popoli: