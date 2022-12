Da Pescara in Canada: La storia di Andrea Pimpini

Abbiamo sempre parlato di Andrea Pimpini come cantante/cantautore ma dietro c’è tanto più: una voglia di riscatto, sogni, ambizioni e la forza di resistere all’arretratezza.



Andrea Pimpini nasce il 01 Novembre 2022 a Chieti. Sin da piccolo, tuttavia, vive a Pescara ed è quello l’ambiente in cui cresce. Nel 2014, a soli 12 anni, apre il suo primo canale YouTube, firma un contratto con un network di YouTube (VSP Group). Nel 2016 cambia network (che funge anche da agenzia di management) e firma un contratto di partnership con la Greater Fool Media di Roma.

Si esibisce dal vivo a Pescara e Chieti trasmettendo i suoi video e portando il format delle top ten comiche in vita. Negli stessi anni fonda un server di Minecraft dove, grazie a pacchetti vip acquistabili in gioco, costruisce una community di 40 players fissi reclutando uno staff di ragazzi che lo aiuti nell’impresa di migliorare il server. Nel 2017 passa alla musica: il debutto avviene al Romics, festa internazionale del fumetto che ad ogni edizione riunisce circa 200.000 persone provenienti da tutta Italia.

Nel 2021 partecipa all’iniziativa #iosuonodacasa per intrattenere il pubblico da casa durante il lockdown. Le dirette vengono condivise su Sky TG24, All Music Italia, Radio RAI 2 e tante altre testate giornalistiche. Lo stesso anno, Andrea finisce in una classifica internazionale di Billboard. Nel 2022, viene intervistato da IlMessaggero e, dopo un tour per i festival d’Abruzzo, collabora con Soundreef alla realizzazione di una campagna pubblicitaria a livello nazionale. A Settembre, il suo nuovo singolo viene trasmesso sugli schermi di TelesiaTV negli aeroporti e nelle metropolitane d’Italia.

Andrea però, parallelamente all’attivita’ musicale, fonda anche un blog, TheGameTV.it, nel 2017. Grazie al portale, collabora con Xbox Game Studios e Xiaomi IT recensendo i prodotti che riceve.

TheGameTV funge anche da ufficio stampa per le iniziative di Andrea. Nel 2021, inizia a studiare economia e management all’Università di Pescara e, dopo gli ottimi voti conseguiti, nel 2022 parte in Erasmus e inizia a frequentare l'Università di Spalato, in Croazia. Da Novembre, Andrea riceve anche l’opportunità di seguire due corsi offerti da CERGE-EI Foundation (joint venture tra l’Università di Praga e l’Istituto di Economia della Repubblica Ceca).



Un percorso impegnativo, lungo e pieno di cambiamenti… Come ti sono sembrati questi ultimi anni?



Sinceramente mi sono divertito molto. Certamente quando racconti quello che hai fatto, la gente vede solo il successo ma dietro ci sono state tanti insuccessi, fregature e cattiverie.

Un tempo me la prendevo, poi ho incominciato a riderci su… Oggi, invece, ho capito che quando ricevi commenti negativi significa che stai andando bene. Quando non ricevi critiche, paradossalmente ti devi preoccupare perché significa che nessuno ti vuole più sentire



Nel 2020/21 hai promosso un’iniziativa per abolire l’esame di maturità…



"Dal punto di vista economico ti dico che è insensato l’esame di maturità: allo Stato l’esame, ogni anno, costa centinaia di milioni di euro e non c’e’ un ritorno. Le ragioni per annullare l’esame le esposi con la petizione che giunse in Parlamento. Raggiunsi 70.000 e passa adesioni ma purtroppo l’Italia e’ un paese tradizionalista (naturale vista l’eta’ anagrafica media, per ogni bambino ci sono circa 5 anziani). Infatti la maggior parte dei commenti recitava: “Ai miei tempi si faceva, perché voi non dovreste farlo? Generazione di svogliati”. Poi però quegli “svogliati” se ne vanno all’estero a fare successo… chissà perché."



Il tuo sogno a 20 anni?