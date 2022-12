Acerbo (Prc-Up) contro la Santanché sull'assegnazione delle spiagge ai privati: "Una proposta oscena"

Eliminare le spiagge libere ai privati ora piene di tossicodipendenti e rifiuti: è la “provocazione” lanciata dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso dell'Assemblea di Confesercenti.

"Non dobbiamo svendere questa parte di patrimonio-ha detto la Santanché-ahimè com'è stato fatto in altri settori. Dobbiamo studiare la questione, avere le mappature, ci vorrà del tempo. Dobbiamo fare delle gare che consentano a chi lavora di continuare a farlo perché rappresentano 30 mila aziende e moltissime di queste sono a conduzione familiare, ma il danno più grave che è stato fatto e non è quello che questo Governo non farà mai è di cambiare i patti in corsa.

Ma come si può investire in una Nazione se ogni 3 minuti cambiano le regole? Non solo abbiamo bisogno di una stabilità di un Governo ma anche di stabilità e di regole per chi fa impresa. Prenderemo il tempo necessario, abbiamo bisogno di una mappatura non ancora chiara. Credo che prima di 8 mesi un anno non saremo in grado di fare.

Lancio una provocazione: sarebbe bene prima assegnare le spiagge che non sono oggi assolutamente servite: ci sono tossicodipendenti, rifiuti. Nessuno pensa a tenerle in ordine: forse si potrebbe cominciare da lì. Dovrebbero poi essere ovviamente fruibili da tutti. Consegnare le spiagge a delle multinazionali ci toglierebbe le nostre peculiarità, come un certo tipo di cibo, un certo tipo di accoglienza. Mi fa sentire male l'idea: pensate se non potessimo più mangiare i nostri spaghetti alle vongole o la nostra parmigiana di melenzane, cose che fanno parte della nostra identità".