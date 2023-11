Casa ANGSA, solidarietà in musica

Auditorium Cerulli, 14 novembre 2023, Antonella De Angelis con la su a Orchestra femminile del mediterraneo ha donato ai presenti un concerto con splendida musica magistralmente eseguita.

Ospite dell’evento musicale il violoncellista Ettore Pagano un virtuoso dello strumento risultato vincitore del primo premio assoluto Khachaturian Cello Coopetition.

Ettore Pagano è un giovane ventenne romano che ha già ricevuto numerosi premi per la sua competenza interpretativa di brani musicali complessi e la capacità di interloquire con l’orchestra con un’apparente semplicità.

La scelta dei brani interpretati dall’orchestra ha fatto conoscere ai presenti donne che, nonostante l’imposta invisibilità culturale del tempo, hanno saputo scrivere musica coinvolgente che Antonella De Angelis ha fatto rivivere offrendola ai presenti.

“La ricerca e la interpretazione di brani musicali, ha detto Antonella De Angelis, fa parte del progetto Agenda 2030 per la parità di genere, a cui abbiamo aderito al fine di far conoscere tutte quelle donne che, nonostante le loro qualità artistiche, sono rimaste nell’ombra per una cultura maschilista dove le donne non dovevano apparire”.

Alessandra Portinari. nell’aprire la manifestazione musicale, ha ricordato che l’evento è a favore di casa Angsa. L’Angsa è un’associazione che si occupa di persone con la sindrome dello spettro autistico. L’assistenza pubblica si ferma al compimento dei 18 anni e dopo sta alle famiglie, a volte anche con problemi economici, assistere queste persone.

La Casa Angsa vuole offrire ai giovani la possibilità di imparare un mestiere per inserirli con diritto nella società e i proventi ottenuti dalla manifestazione saranno devoluto allo scopo.

Presente l’Assessora alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì che ha voluto rimarcare quanto i cosiddetti normali possono trarre da queste persone che hanno sempre dimostrato di avere qualità e intelligenza da cui ci si può solo arricchire.