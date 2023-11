Poste Italiane, 49 assunzioni in 2 anni in provincia di Pescara

Poste Italiane tra il 2022 e il 2023 ha realizzato 178 assunzioni in Abruzzo. Di queste, 49 sono avvenute in provincia di Pescara. Si tratta in particolare di 10 nuovi ingressi negli uffici postali tra operatori di sportello e specialisti di sala consulenza e 39 stabilizzazioni di portalettere con contratto a tempo indeterminato.

Tra le nuove assunzioni negli uffici postali c'è Matteo D'Aviero. Ventinove anni, di Scafa, laureato in Management, Finanza e Sviluppo all'Università d'Annunzio di Pescara, da luglio 2022 è consulente finanziario nell'ufficio postale di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele).

Il dipendente spiega il perché della sua candidatura: "Prima dell'assunzione in Poste ho lavorato per quattro anni in banca, fuori regione. Entrare a far parte di questa grande famiglia è sempre stata una mia aspirazione. Poste Italiane è un'azienda leader nel settore, presente capillarmente sul territorio, parte significativa della storia italiana ma importante anche nella storia della mia famiglia, avendo mio padre trascorso la vita lavorativa in Poste". Il giovane consulente si dice soddisfatto della sua scelta: "Ho trovato un'azienda dinamica, organizzata e anche il rapporto con i colleghi è ottimo: sono tutte persone disponibili e qualificate, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno".

Come lavorare in Poste Italiane: il sito istituzionale come canale di accesso. La politica occupazionale di Poste Italiane è sempre in costante movimento, le opportunità di ingresso in azienda sono molteplici e il sito istituzionale rappresenta uno strumento accessibile a tutti sul quale è possibile consultare tutte le posizioni aperte costantemente aggiornate, attive in Abruzzo e in tutta Italia. Il sito offre anche la possibilità di presentare autocandidature, consultare la propria posizione nelle varie graduatorie, inserire il proprio CV nel database di Poste e altre utilità che concorrono a informare e orientare le eventuali scelte.

Le opportunità attuali. Ad esempio, attualmente è attiva una ricerca di ingegneri esperti in ambito "Real Estate" per la sede di Pescara. Le figure richieste sono laureati in Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica, Industriale, Meccanica, Gestionale e Architettura, che abbiano maturato 3-5 anni di esperienza professionale nella gestione di progetti immobiliari. Per questo si offre un inserimento a tempo indeterminato all'interno della Funzione Immobiliare, dove poter contribuire alla realizzazione di progetti infrastrutturali determinanti per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tra questi, il Progetto Polis, ideato da Poste Italiane e finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, che ha l'obiettivo di erogare i servizi della PA negli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti, che saranno profondamente rinnovati. È possibile presentare la propria candidatura entro il 31 dicembre tramite il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni sul processo di selezione.