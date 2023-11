"Botteghe e locali storici da conoscere e salvare", Italia Nostra promuove un concorso fotografico

Nel mosaico di forze e interessi in gioco nella partita che riguarda il futuro dei nostri centri storici, una tessera importante riguarda le Botteghe Storiche.

È infatti sotto gli occhi di tutti la profonda trasformazione in corso nel tessuto sociale e produttivo delle aree più di pregio storico delle città italiane, sotto la pressione della globalizzazione e del turismo di massa. I locali storici stanno sparendo per far posto non solo ad un’unica enorme marmellata di fast food e ciarpane turistico, ma anche a marchi internazionali che inesorabilmente scalzano il commercio locale e le ditte italiane più o meno piccole.

Il rischio desertificazione è confermato dai dati del commercio al dettaglio, che non si è mai ripreso dal duro colpo inferto dalla pandemia ma la tendenza è in corso da anni, con l’aumento costante di attività a titolarità straniera. Da Firenze a Roma, da Venezia a Siena, e ora anche in città che si erano salvate da questa omologazione culturale, come Napoli, Genova e Torino, si registra la stessa preoccupante tendenza che va contrastata, prima che sia troppo tardi.

Per perorare la causa delle Botteghe Storiche, Italia Nostra ha indetto un concorso fotografico dal titolo “Botteghe e locali storici da conoscere e salvare”. Per botteghe e i locali storici si intendono realtà commerciali che abbiano oltre 40 anni di vita e che testimonino della cultura, dell’artigianato e dell’ingegno italiano, assicurando continuità di saperi e competenze per le future generazioni. Il concorso è un contest fotografico che rende “arte” questi spazi e queste attività valorizzandone l’immagine e diffondendone la cultura.

La partecipazione al Concorso, che si svolge esclusivamente come delineato nel regolamento riprodotto sul sito Concorso fotografico "Botteghe e locali storici da conoscere e salvare", è aperta a tutti coloro che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 14 anni di età (i minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore o chi ne fa le veci).

Il termine ultimo per partecipare è il 30 novembre 2023. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Polo della Fotografia e la Camera di Commercio di Genova e patrocinata da Associazione Botteghe Storiche di Roma, Associazione “R. Aiolfi” di Savona e Borgo Italia the virtual magazine.

Antonella Caroli, Presidente Italia Nostra nazionale