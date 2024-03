Milo Vallone interpreta un medico di Rocco Siffredi in 'Super Sex'

Nuovo ruolo nazionale per Milo Vallone, che stavolta ha interpretato un medico di Rocco Siffredi in 'Super Sex', la serie ispirata alla vita del noto pornodivo che debutterà su Netflix il 6 marzo. Anche l’attore pescarese, dunque, ha preso parte a questa nuova attesissima produzione.

“Dopo tanti ruoli – confida Milo Vallone - è la seconda volta che mi capita di interpretare un medico e nella stessa stagione televisiva. Non mi era mai successo prima e di colpo, a distanza di qualche mese, vengo scelto una seconda volta per questo ruolo che in qualche misura fa contenta mia madre perché quando ero ragazzino, sognava di vedermi con un camice bianco. E così grazie a questo mestiere che ci consente di poter essere “uno, nessuno e centomila”, in qualche modo, posso farla contenta. La prima partecipazione nel ruolo di un medico, è stata proprio lo scorso settembre per “Vita da Carlo”, la serie curata da Carlo Verdone e trasmessa da Paramount. Ora, invece sono il medico che opererà un intervento su Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi, ma per ovvie ragioni di spoiler non posso rivelare di che tipo di intervento si tratti”.