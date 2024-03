“Scelgo Io!”, il musical al Pala Dean Martin venerdì 15 marzo

Presentato in mattinata a Montesilvano, presso la sala consiliare del palazzo di città, “Scelgo Io!”, il musical che il Comune e la sua Commissione Pari Opportunità, propongono in occasione della Giornata Internazionale della Donna e a cui sarà possibile assistere il prossimo 15 marzo alle ore 21 presso il Pala Dean Martin. Presenti alla conferenza stampa, il sindaco Ottavio De Martinis, la presidente della Commissione Pari Opportunità Paola Sardella, gli assessori Valentina Di Felice, Barbara Di Giovanni e Daniela Renisi, le consigliere Damiana Rossi e Alice Amicone, una nutrita rappresentanza tutta al femminile proprio nella giornata che celebra i diritti delle donne.

“Orgoglioso di celebrare la Giornata internazionale delle donne coniugando la presentazione del Musical in programma il 15 marzo al Pala Dean Martin del regista Dennis Paolucci su temi profondamente attuali che fungeranno da spunti di riflessione per l’intera collettività - ha affermato il sindaco in conferenza – e presentando, allo stesso tempo, una realtà imprenditoriale di successo tutta al femminile, quella dell’azienda Blue Italy di Montesilvano. L’amministrazione sarà sempre pronta a dare ascolto e voce alle donne, ad intraprendere iniziative volte a garantire la serenità delle donne e ad esaltarne la forza e la bellezza”. Esattamente ad un anno dalla nascita, l’8 marzo 2023, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Montesilvano è divenuta già punto di riferimento per le donne e le aziende abruzzesi.

“L’intento principale della Commissione è sostenere le donne in una prospettiva di crescita personale e di emancipazione economica - ha dichiarato la presidente Sardella - come leva fondamentale nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere”. A testimoniare l’operato della Commissione e l’importanza della parità di genere, l’imprenditrice di Montesilvano Cinzia Di Zio, titolare della Blueitaly, l’azienda tessile composta per l’80% da donne.

“Grazie alla vicinanza e al sostegno della Commissione e della sua presidente Sardella, la Blue Italy ha ottenuto la cosiddetta certificazione di genere. Abbiamo raggiunto un traguardo davvero importante, secondi solo dopo il noto stilista Valentino”. A presentare il musical, che sarà portato in scena da 15 attori dell’asd “Be - Honest”, il giovane regista Dennis Paolucci.

“Ringrazio l’amministrazione e la Commissione Pari Opportunità per la fiducia e l’opportunità. Proporremo un omaggio teatrale in occasione della Giornata Internazionale della Donna che verterà su quattro tematiche: violenza sulle donne, depressione, body shaming e coming out. Attraverso il teatro vogliamo lanciare un messaggio forte e diretto che speriamo sia in grado di toccare la parte più emotiva del pubblico. Vi aspettiamo!”. L’evento è realizzato anche con la partecipazione di Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Angsa Abruzzo e La casa di Cristina. Ingresso gratuito.