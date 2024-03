Ultime ore per la campagna elettorale, poi scatterà il silenzio

Ultime ore per la campagna elettorale in favore delle regionali prima che scatti il silenzio. Si voterà domenica 10 marzo dalle ore 7 alle ore 23, dopo di che - a urne ormai chiuse - inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini è stato ospite stasera del Pala Becci, al porto turistico, per partecipare alla chiusura della campagna elettorale di Vincenzo D'Incecco, che si ricandida in consiglio dopo aver ricoperto il ruolo di capogruppo regionale della Lega. Salvini, auspicando che si possano evitare gli errori commessi in Sardegna, si è detto fiducioso sugli esiti del voto abruzzese. A proposito di Sardegna, oggi è arrivata in regione anche la neo governatrice Alessandra Todde per tirare la volata al candidato del centrosinistra Luciano D'Amico.

A Francavilla al Mare c'era invece il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato: "Siamo convinti che in Abruzzo il centrodestra vincerà: si sente profumo di vittoria. Tra il profumo di vittoria e la vittoria ci sono ancora due giorni di lavoro. Sono convinto che le cose andranno bene: tutti i sondaggi dicono che siamo avanti e che Forza Italia sta andando molto bene. C'è tantissima gente che vuole partecipare alle nostre manifestazioni. Le liste sono molto forti e Forza Italia avrà un grande balzo in avanti. C'è entusiasmo. Stiamo dando il massimo del sostegno ai candidati delle nostre liste e al presidente Marsilio".