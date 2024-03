Sold out la data di Enrico Brignano al Pala Giovanni Paolo II

La data di Enrico Brignano a Pescara è sold out. Sono infatti esauriti i biglietti per assistere a “Ma… diamoci del tu”, lo spettacolo dell'attore romano che si terrà il prossimo 29 marzo al Pala Giovanni Paolo II. Ne dà notizia la Best Eventi. Sono invece ancora disponibili i tagliandi per la tappa di Ancona (Palaprometeo) in programma il 27 marzo. Prevendite su Ticketone.it e Ciaotickets, online e in tutti i punti vendita autorizzati.

Così Brignano racconta il suo one man show: «Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute , usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese».