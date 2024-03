Torna a Montesilvano “La Grande Boxe”

Sabato 16 marzo torna al Palaroma “La Grande Boxe”. Uno straordinario evento sportivo organizzato dall' ASD Pugilistica Di Giacomo che prenderà il via sabato 16 marzo dalle ore 14 all’interno della meravigliosa struttura del Palaroma e offrirà uno spettacolo no stop fino a sera. A presentare in mattinata la competizione, il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore allo Sport Alessandro Pompei e i protagonisti abruzzesi della grande Boxe: Fabio Liberati di Montesilvano, Guarnieri Ivan “showtime” di Silvi e Davide De Lellis di Spoltore.

“Nel weekend assisteremo al Palaroma ad un grande spettacolo di boxe, fatto di 64 match complessivi che coinvolgeranno atleti dai 13 ai 60 anni - ha affermato l'assessore Pompei - Nel complimentarmi con la Pugilistica Di Giacomo, affermata realtà pugilistica del territorio, rivolgo un grandissimo in bocca al lupo ai suoi tre atleti che vedremo in gara nella fase finale della Grande Boxe".

Un’intera giornata di boxe suddivisa in quattro fasi che si aprirà con il “Torneo di Sparring Io” dedicato a i più piccoli appartenenti alla categoria d'età compresa dai 12 ai 13 anni. A partecipare saranno circa 30 atleti che combatteranno in diverse categorie di peso, partendo dalle semifinali. In seconda battuta, avrà luogo il “Torneo dell'Adriatico Gym Boxe” dedicato al contatto leggero “ligth” dove, su diverse categorie di peso e suddivisi per fasce d'età, parteciperanno più di 100 atleti di età compresa dai 13 ai 60 anni.

Si procederà poi alla fase del “Pugilato Olimpico Interregionale” Abruzzo vs Sicilia, una gara di pugilato a contatto pieno dove parteciperanno i migliori atleti IBA abruzzesi contro i siciliani. 13 incontri diretti che permetteranno di decretare la Regione vincente. Infine il “Pugilato Professionistico” che ci farà assistere a tre incontri fondamentali per la scalata al titolo Italiano con i tre protagonisti della Pugilistica Di Giacomo: Fabio Liberati - kg 57 al suo quarto incontro pro a soli 21 anni, Guarnieri Ivan “showtime” al suo settimo incontro pro e Davide De Lellis al suo dodicesimo incontro pro e ormai vicino alla disputa del Titolo Italiano. I biglietti per assistere alla Grande Boxe, sono disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-grande-boxe.