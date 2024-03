Marsali in gara per il concertone del Primo Maggio nel contest 1MNEXT

Marsali, cantautrice indipendente di Montesilvano, è rientrata nei 150 progetti artistici selezionati per il concertone del Primo Maggio nel contest 1MNEXT. Adesso, per accedere alla fase successiva, si farà per ogni artista una media in percentuale tra i voti del pubblico online e quelli della commissione. Per tale motivo è importante sostenere in massa Marsali, anche perché si tratta dell'unica artista abruzzese in gara.

Questo è il link per le votazioni: https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2024/119-marsali . C’è tempo fino al 31 marzo. Marsali, al secolo Rebecca Pecoriello, ha sempre respirato musica sin da bambina, essendo la figlia del celebre sassofonista Pierpaolo Pecoriello. Nata nel 1996 a Pescara, è stata adottata da poco da Milano. Descrive se stessa come “un album di fotografie, salsedine, corde, tempere e bouganville”.

Tra i progetti ai quali ha partecipato in questi anni, figura anche l’iniziativa benefica “L’ALTrA Cucina”, con cui ha portato la sua musica nella casa circondariale di Pesaro insieme a Nek, Paolo Migone, Alessandro Greco e Beatrice Bocci.