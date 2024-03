Pescara Pallanuoto in casa del CC Lazio per difendere la vetta

Dopo la vittoria nel derby di sabato scorso, arrivata al termine di un'ottima prestazione, il Pescara Nuoto e Pallanuoto torna in vasca oggi pomeriggio alle 18 al Foro Italico di Roma, per difendere il primato nel girone 3 del campionato di Serie B. L'avversario di turno è il CC Lazio, una formazione da affrontare con attenzione e che già nella sfida di andata ha creato qualche problema al team guidato da mister Paolo Malara. La squadra in settimana ha lavorato nella piscina di Silvi come di consueto: c'è entusiasmo nel gruppo, ma la concentrazione resta alta. A questo punto della stagione l'obiettivo dev'essere quello di chiudere la classifica il più in alto possibile, per poi giocarsi i play-off con il vantaggio del fattore campo.

Per la sfida in casa del CC Lazio mister Malara ha tutti a disposizione e dovrebbe confermare gli stessi di sabato scorso. In settimana Micheletti è rimasto ai box causa influenza, ma è già rientrato in gruppo e la sua presenza a Roma non è in dubbio.

“Affrontiamo una squadra difficile come tutte le altre e serve una prestazione di livello se vogliamo portare punti a casa”, spiega mister Malara prima della sfida. “Sabato scorso sono rimasto soddisfatto dalla prestazione, tra le migliori di questa stagione. Non è facile, ma dobbiamo provare a ripeterci: abbiamo visto che in questo campionato le insidie sono sempre dietro l'angolo e bisogna stare attenti. Aver vinto il derby ha fatto bene al morale, ma i ragazzi sono concentrati e lavorano. Solo in questo modo possiamo pensare di raggiungere i risultati”.