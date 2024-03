Playout B interregionale, Ã¨ il giorno di Pescara Basket-Mondragone

Coach Fabio Di Tommaso ci presenta la sfida playout di B interregionale che si giocherà oggi pomeriggio dalle ore 19 al Palaelettra tra Pescara Basket e Mondragone. Ecco le sue parole: "Mondragone è una buona squadra, esperta e molto solida, che gioca una pallacanestro aggressiva con una difesa pressante a tutto campo, e preferisce correre, giocando in campo aperto. Pertanto è un avversario sicuramente pericoloso e va preso con attenzione. E' una formazione esperta e con giocatori di categoria come il playmaker Di Napoli, molto navigato, che insieme all'esterno Potì riesce a fare canestro in tanti modi".

Poi c'è Tonfack: "Anche a lui piace tantissimo correre in contropiede e sa fare male da tre punti", spiega Di Tommaso. "Hajrovic e Mrgjc sono due lunghi con tanta esperienza, grandissimi lottatori molto presenti in area con la loro fisicità. Da tenere d'occhio inoltre Verrazzo, cambio dei lunghi: un atleta molto dinamico e pericoloso. Dalla panchina partono invece Pagliaro e Niccolai, che non vanno affatto sottovalutati".

Le ultime parole Di Tommaso le riserva al suo collega nella panchina avversaria: "Mondragone è allenata da un coach esperto della categoria, Di Lorenzo, che sa fare bene il proprio lavoro. Dovremo quindi disputare una buona partita, intensa, per riuscire a contrastarli".