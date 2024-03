Lo straordinario talento pianistico di Nicolò Cafaro in concerto al Massimo

Venerdì 22 marzo la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il recital pianistico di Nicolò Cafaro. Il programma prevede pagine di Frederic Chopin, Ferruccio Busoni e Sergej Rachmaninov. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle ore 21 e viene organizzato all'interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

Nicolò Cafaro, classe 2000, si avvicina allo studio del pianoforte sin da giovanissimo, all’età di 7 anni. Dal 2011 è allievo di Graziella Concas al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e frequenta a tutt’oggi il biennio accademico di 2° livello in pianoforte ove ha già conseguito la laurea con il massimo dei voti e la lode. Si afferma in numerosi importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra cui si citano il 19° Concorso Nazionale Giulio Rospiglios, il 6° Concorso “Giovani Musicisti Città di Treviso” e a 15 anni è finalista, primo fra gli italiani, al 1° Concorso Internazionale “Vladimir Krajnev Moscow International Piano Competition” di Mosca. A 19 anni vince il 6° premio al “62° Ferruccio Busoni International Piano Competition” di Bolzano. Ha partecipato alle masterclass tenute dai maestri Benedetto Lupo, J. Achucarro, A. Lebedev, I. Kaltchev, B. Berezovsky, J.E. Bavouzet, C. Katsaris. Dall’età di 12 anni è seguito anche dal M° Leonid Margarius e, dal 2017, frequenta i corsi di “Alto Perfezionamento” tenuti dal maestro all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola.

Il pianista tiene il suo primo recital pubblico a 12 anni, e ad oggi vanta già una fitta attività concertistica, esibendosi in oltre 50 recitals e concerti per pianoforte e orchestra per importanti teatri e istituzioni musicali, tra i quali l'Accademia Filarmonica di Messina, il Teatro Electra di Iglesias e Palazzo Siotto di Cagliari per il festival di Musica Classica e Contemporanea “Corde D’Autunno”, l'Associazione Mozart Italia, con il recital “Matinèe in Casa Mozart” in Rovereto, l'Associazione “Amici di Verdi” nello storico Salone di Casa Barezzi in Busseto (PR), il 36° Festival “Mario Ghislandi”, l'“Associazione Dino Ciani”, la 32^Rassegna Internazionale Musica Moderna e contemporanea Traiettorie 22” a Parma, l'Associazione Amici della Musica di Padova con il recital tenuto nella Sala dei Giganti dell’Università, Piano City Milano 2023, il Salone D’Onore Triennale Milano, il Teatro Olimpico di Vicenza per la rassegna “Settimane Musicali” e il Teatro La Fenice di Venezia.

Nicolò Cafaro è ritenuto dalla critica musicale interprete già maturo, sensibile, con una spiccata predilezione per il virtuosismo e in possesso di un vasto repertorio. Nicolò inoltre, si è esibito come solista in numerosi concerti per pianoforte e orchestra in alcuni tra i prestigiosi contesti. Recentissima è, infine, la sua affermazione al teatro La Fenice di Venezia, vincendo la 38^ edizione del concorso pianistico “Premio Venezia 2022”. Nell'aprile del 2023, ha debuttato sul mercato discografico pubblicando per la rivista “Suonare News” il suo primo CD, una incisione solistica con all’interno le musiche di F. Chopin e J. Brahms.