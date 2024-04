Giovanni Oddo canta Lucio Battisti al Gia Sai Bar

Venerdì 5 aprile Giovanni Oddo interpreterà i più celebri brani di Lucio Battisti al Gia Sai Bar di Pescara, in via Jasonni. L'inizio del concerto è previsto alle ore 22. Sarà una serata dedicata alle più belle canzoni del genio di Poggio Bustone con un repertorio che verrà proposto in chiave semi acustica.

Per l'occasione Giovanni Oddo (voce, chitarra e tastiere) sarà accompagnato da Luca Sacco alla chitarra. Un evento assolutamente da non perdere per gli amanti di Battisti, che ci ha lasciato nel 1998 ma che ancora oggi rivive in tutti coloro che non hanno mai smesso di ascoltare e apprezzare la sua musica.