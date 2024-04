Inaugurata Casa Angsa a Montesilvano [FOTO]

"Un taglio del nastro pieno di gioia e significato è stato quello con cui, in mattinata, abbiamo inaugurato Casa Angsa, il nuovo centro sociale per l’inserimento dei ragazzi con autismo nel mondo del lavoro. Dislocata all’interno dello spazio occupato dall’associazione “La Casa di Cristina” di via Adige 71, Casa Angsa accoglie numerosi ragazzi non solo della nostra città, ma anche di tanti comuni limitrofi". Così il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

A ridosso della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Onu, il nuovo centro accende un faro sull’autismo e sui diritti delle persone con autismo. "Il lavoro deve essere un diritto accessibile a tutti e per questo rivolgo i miei più vivi complimenti alla presidente Angsa Abruzzo Alessandra Portinari e ai suoi collaboratori, i quali attraverso questo nuovo spazio, offrono la possibilità a chi è affetto da autismo, di portare avanti attività propedeutiche al mondo del lavoro e creare così i presupposti per un vero inserimento lavorativo", aggiunge De Martinis.

"Allo stesso modo", conclude, "rivolgo un sentito ringraziamento a Francesca Crescenti, presidente de La casa di Cristina, e a tutte le associazioni che, nel tempo, hanno creato una vera e propria rete solidale, migliorando la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Da parte mia e dell’amministrazione ribadiamo l’impegno e il supporto verso le associazioni e la volontà nel costruire una città attenta, e allo stesso tempo partecipe della vita di tutte le persone. Una bella realtà in grado di sostenere i ragazzi con autismo e le loro famiglie grazie alla presenza di personale specializzato che funge da esempio per tutti noi, per crescere dal punto di vista culturale e sociale, migliorando la vita della nostra società e contribuire alla creazione di una comunità ancora più accogliente e inclusiva".