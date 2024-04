Finiti i lavori in corso Umberto, Masci: "È tornato il verde"

“Ma quelli che hanno strillato a squarciagola che stavamo desertificando corso Umberto, non avrebbero fatto meglio ad aspettare la fine dei lavori prima di esprimere i loro giudizi palesemente fuorvianti e totalmente infondati?”. Se lo chiede sui suoi canali social il sindaco di Pescara Carlo Masci.

“Non credo che avranno l'umiltà di riconoscere che hanno sbagliato, non credo che chiederanno scusa per tutte le accuse lanciate e per le offese rivolte a chi ha avuto il coraggio di cambiare quel corso agonizzante, eliminando piante morte per sostituirle con piante giovani, che daranno bellezza e ossigeno vitale a tutti per i prossimi decenni”, aggiunge il primo cittadino.

“Tutte quelle accuse e quelle offese, che consideravo ingiuste, mi hanno ferito, mi hanno fatto male”, rivela Masci, “però i tanti cittadini che mi fermano continuamente, che mi ringraziano dicendomi che, finalmente, dopo molti anni, è tornato il verde a corso Umberto, mi riempiono di gioia e mi fanno dimenticare le avversità incontrate. E quando, fra qualche settimana, sarà tutto completato, quelle piante risalteranno ancora di più, saranno ancora più belle”.