Pubblicato il bando per il mercato di piazza Muzii

I posteggi liberi all'interno del mercato coperto di piazza Muzii potranno presto ospitare nuove attività, sia per quanto riguarda i produttori agricoli e le attività che commercializzano prodotti alimentari, sia per quanto riguarda le attività del food aperte anche la sera. È stato pubblicato nei giorni scorsi, sul sito internet del Comune di Pescara, il bando per l'assegnazione in concessione dei box liberi della struttura mercatale situata al centro della città, annunciano l'assessore Alfredo Cremonese e la consigliera comunale Zaira Zamparelli (FdI), delegata ai mercati, che ha perseguito a lungo questo obiettivo.

Il bando, spiega proprio Zamparelli, apre la selezione per assegnare una serie di box e banchi tra la galleria food, la galleria commerciale e la galleria produttori agricoli: per la precisione sono disponibili 16 box (due sono oggetto di un'unica concessione) di 18 metri quadri oppure di 30 metri quadri, e dieci banchi. Alcuni sono riservati a determinate categorie merceologiche, ad esempio pesce, pasta fresca e panetteria. Nel bando è richiesto ai richiedenti di essere in possesso di alcuni requisiti, come l'iscrizione al registro delle imprese per attività di commercio e il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per i posteggi alimentari, il requisito professionale deve essere posseduto al momento dell'invio della domanda.

Oltre a non dover ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, chi presenta domanda deve essere in regola con il pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica e rispettare la regolarità contributiva. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 17 aprile. La graduatoria per l'assegnazione delle concessioni sarà redatta sulla base del criterio di anzianità dell'esercizio dell'impresa. Gli operatori assegnatari dovranno pagare un canone mensile, pari a 11,85 euro per metro quadro (Iva esclusa) e dovranno garantire l'apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7 alle 14 nella galleria produttori agricoli e nella galleria commerciale alimentare, mentre l'apertura va dal lunedì alla domenica, dalle 11 alle 24, nella galleria food.

"Si aprono nuove opportunità, commenta Zamparelli, e credo che in tanti siano interessati a gestire un box all'interno del mercato di piazza Muzii che era e resta un luogo di condivisione da mantenere sempre attivo ma è stato trascurato per troppo tempo. Il bando era atteso da anni, anzi decenni, e siamo riusciti, con orgoglio, a mantenere una promessa. E' nostra intenzione fare in modo che il mercato torni a vivere tutti i giorni, tutto il giorno: con questo bando si ampliano le attività ed è il primo passo importante per dare un nuovo respiro al commercio che, in piazza Muzii come nel resto della città, dà lustro e luce alla nostra Pescara".