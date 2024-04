Talento artistico, dal Comune 20 borse di studio ad altrettanti ragazzi delle scuole superiori

Giovani talenti del territorio alla prova del talento, che ognuno ha in sé ma che va portato allo scoperto. Risponde a questo ‘The Plant’, iniziativa musicale rivolta agli studenti delle scuole superiori di Pescara, presentata presso la Sala Giunta di Palazzo di città alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli, e di Sandra Marini, Presidente dell'associazione culturale SMR.

In scia alla selezione di alcuni ragazzi meritevoli, cantanti, autori e producers in erba, l'associazione ha sviluppato un progetto che consente agli studenti - proprio dal pomeriggio di oggi - di condividere alcuni pomeriggi musicalmente creativi all'interno di un compound che ospita studi di registrazione tecnologicamente avanzati, insieme a tutors di canto, dizione e produttori e tecnici del suono.

Il fine dell'operazione guarda alla socializzazione di gruppi artistici in piccoli nuclei, che perseguano progetti musicali di varia natura, e all' approfondimento delle loro nozioni musicali e della loro tecnica espressiva. I ragazzi si confrontano in sala d'incisione attraverso esibizioni su brani editi ed inediti, dedicando particolare attenzione alla verve creativa reciproca, in un'atmosfera vivace e volta a conseguire rapidi miglioramenti, misurabili dalle loro performance di percorso.

L'associazione ospitante è peraltro legata in distribuzione discografica a strutture multinazionali molto note, con le quali auspica di pubblicare i brani di alcuni degli artisti che aderiscono a questo progetto, appena essi saranno pronti ad affrontarne le sfide e le conseguenti asperità. Info sul progetto: 392-0375698.