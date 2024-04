La rassegna del Kabala prosegue all'insegna del grande jazz con il quartetto di Mark Sherman

Giovedì 11 aprile la stagione 2024 del Kabala prosegue con il quartetto guidato dal pianista e vibrafonista Mark Sherman. Insieme a Sherman, si esibiranno Joe Magnarelli alla tromba, Stephan Kurmann al contrabbasso e Bernd Reiter alla batteria. Il concerto si svolge al Caffè Letterario, nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, in Via delle Caserme.

La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (Via Liguria 6, Pescara) oppure, il giorno del concerto, al Caffè Letterario.

Oltre al biglietto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 331/4957258. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito kabalaclub.it.