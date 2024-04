Mazzocchetti chiude a Montesilvano il cartellone degli eventi “Primavera che Spettacolo”

Si chiude oggi pomeriggio, al Pala Dean Martin di Montesilvano, il cartellone degli eventi “Primavera che Spettacolo”. L’appuntamento è alle 17.30 con un meraviglioso “Concerto di Primavera” che sarà articolato in quattro momenti distinti scanditi dal tenore di Montesilvano Piero Mazzocchetti accompagnato al pianoforte dal direttore del Pala Dean Martin Gianni Scannella, dai pianisti Elena Riolo e Federico Delle Monache, dall’Ensemble “Forme” con il violinista Pierfrancesco Fiordaliso e la violista Chiara Antico e, a conclusione, dal Trio Nino Rota composto dalla violinista Melanie Budde, dal clarinettista Alfonso Giancaterina e dal pianista Marco Ciccone.

All’interno del Palacongressi sarà, inoltre, possibile ammirare la mostra artistica delle opere di Francesco Caravello sull’arte del riciclo e la mostra pittorica dell’artista Ergilia Di Teodoro in arte EDIT, sull’arte per l’ambiente. Un universo raccontato dal suono della parola, dell’arte e della musica. Un preludio di suoni, colori e sensazioni a cui non si può rinunciare. Ingresso libero.