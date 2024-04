Si chiudono a Montesilvano i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico

La città di Montesilvano sta ospitando i Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo Paralimpico, che si chiuderanno oggi (14 aprile). Da venerdì, fulcro centrale delle gare, l’area compresa tra i Grandi Alberghi e il Pala Dean Martin ospita un circuito di 6 chilometri interamente chiuso al traffico che comprende l’attraversamento del ponte Filomena Delli Castelli e anche un breve tratto di lungomare nord.

14 APRILE – dalle ore 6 alle ore 18 – e fino ad ultimazione della manifestazione le vie interdette alla circolazione sono:

- STRADA DI ACCESSO AL PONTE SALINE ( in entrambi i sensi di marcia), TRATTO VIA ROSSI / VIALE TORRE COSTIERA;

- VIA D’ANDREA (lato antistante Pala Dean Martin) TRATTO VIA ROSSI / VIA MORO;

- VIA MORO TRATTO VIA D’ANDREA / VIA MARINELLI;

- VIA ROSSI TRATTO VIA MORO/ VIA D’ANDREA.