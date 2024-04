Tia Fuller si esibisce in quartetto nel concerto conclusivo della stagione 2024 del Kabala

Giovedì 18 aprile la stagione del Kabala si completa con una straordinaria interprete della scena jazz statunitense come Tia Fuller. La sassofonista inizia a Pescara il suo nuovo tour europeo, accompagnata dal trio formato da tre splendidi interpreti del jazz italiano come il pianista Roberto Tarenzi, il contrabbassista Luca Fattorini e il batterista Marco Valeri.

"Diamond Cut" è il titolo del suo disco più recente, pubblicato per la prestigiosa etichetta statunitense Mack Avenue Records. Tra le sue altre esperienze, Tia Fuller ha partecipato a "Soul", il film prodotto nel 2020 dalla Pixar: la sassofonista ha registrato i brani interpretati da Dorothea Williams, personaggio del film ispirato proprio alla stessa Fuller.

Il concerto di Tia Fuller rappresenta la tappa conclusiva del percorso importante proposto nell'edizione 2024 dal Kabala con nomi di assoluto prestigio internazionale come, tra gli altri, Alan Clark, Marc Copland, Mark Sherman e, tra gli italiani, Quintorigo, Max Ionata, Maurizio Rolli e Flavio Boltro. Il concerto si svolgerà al Caffè Letterario, nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo, in Via delle Caserme.

La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di € 15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (Via Liguria 6, Pescara) oppure, il giorno del concerto, al Caffè Letterario. Oltre al biglietto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 331/4957258. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito kabalaclub.it.