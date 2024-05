Silvia Mezzanotte incanta Francavilla al Mare con un concerto gratuito per la festa di Santa Liberata. Il live, attualmente in corso, sta comprendendo sia i brani del repertorio solista della cantante sia i successi da lei interpretati quando militava nei Matia Bazar. Tanti gli spettatori presenti in piazza Santa Liberata per una performance sicuramente di grande successo.

Quattro musicisti di spessore ed esperienza accompagnano stasera l’artista bolognese sul palco: Riccardo Cherubini alle chitarre e tromba, Lino De Rosa Davern al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e fisarmonica e Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.

In mattinata, invece, si è tenuta la tradizionale processione. Soddisfazione, a tale proposito, è stata espressa dalla sindaca di Francavilla, Luisa Russo, che sui social ha scritto: “Santa Liberata, protettrice della marineria e del nostro mare. Bellissima funzione, momento sempre emozionante per la nostra comunità. Grazie a chi tramanda questa tradizione e questa bella festa”.

Foto di Piero Vittoria